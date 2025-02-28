Законы, вступающие в силу в марте 2025 года

Самозапрет на кредиты, борьба с задержками зарплаты и многое другое. Список опубликован на сайте Госдумы – SIA.RU выбрало главное.

1 марта

Самозапрет на оформление кредитов

Россияне смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых в зависимости от условий. Банк увидит эту информацию и откажет в выдаче нового кредита или займа. Установить или снять ограничение можно будет через портал «Госуслуги», подав заявление. В МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года. Так любой человек сможет обезопасить себя от мошенников.

Защита здоровья детей

В России запретят продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Раньше эти меры работали только в ряде регионов. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Также запрещается продажа детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Это, например, баллончики для заправки зажигалок, которые дети могут использовать для токсикомании.

Строительство соцобъектов

В договоры о комплексном развитии территории (КРТ) будут включать перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и т. д. В решение о КРТ также войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.

Требования к рекламе кредитов

В рекламе кредитов и займов будут указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, или ссылку на сайт с этой информацией. Такое упоминание должно легко читаться. Кроме того, в рекламе кредитов и займов появится предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Это поможет гражданам получить все необходимые сведения об услуге и сократить число импульсивно взятых кредитов. Также законом уточняются положения, связанные с распространением социальной рекламы в интернете.

Маткапитал на строительство частных домов по эскроу-счетам

Индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства. Также разрешается использовать средства маткапитала при строительстве дома через механизм эскроу.

Оплата неиспользованных дней отгулов

Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении. Уточняется, что дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Наставничество на рабочем месте

Сотрудники со своего письменного согласия и поручения работодателя смогут стать наставниками для своих коллег. Этот вид работы должен быть оплачиваемым. Сроки и условия пропишут в трудовом договоре или дополнительном соглашении. От выполнения функций наставника можно будет досрочно отказаться, также такое поручение может отменить работодатель.

Борьба с задержками зарплаты

Во всех регионах будут созданы межведомственные комиссии, которые займутся профилактикой и оперативным контролем проблем с задолженностью по заработной плате. В нее войдут представители Минтруда и Роструда, силовых и других уполномоченных ведомств, профсоюзов. Закон призван защитить права работающих граждан.

Порядок госрегистрации транспортных средств

Снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца. Также прежний владелец после продажи сможет сразу снять ТС с учета, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или ее совершили через «Госуслуги». Из обязательных документов для регистрации автомобиля в случае смены владельца исключен полис ОСАГО.

Повышение качества туристических услуг

Экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут осуществлять свою деятельность без обязательной аттестации. Они получат нагрудные идентификационные карточки, на которых будет размещен код, отсылающий на страницу специального реестра с информацией об аттестации. Подтверждать свою квалификацию им будет необходимо раз в пять лет.

Также вводится государственный контроль за соблюдением требований к объектам классификации в сфере туристской индустрии.

Регистрация домов сразу после постройки

Эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Если объект построен с привлечением средств участников долевого строительства, застройщик должен подать заявление о госрегистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место в электронном виде, что позволит гражданам сэкономить свое время. Закрепляется использование зданий, сооружений и земельных участков по назначению. Собственники зданий и сооружений должны обязательно оформить права собственности или аренды земельных участков, где расположены эти объекты, если они принадлежат государству или муниципалитету.

Общие собрания собственников в МКД

Для проведения заочных голосований с помощью информсистем нужно использовать только ГИС ЖКХ или ее региональные аналоги. Информация о проведении собрания и его итогах будет автоматически направляться собственникам на «Госуслуги». Уведомления о собраниях также будут размещаться в общедоступных местах, например на досках объявлений во всех подъездах.

Освоение земельных участков

Собственник должен будет начать пользоваться участком со дня приобретения прав на него. Если землю нужно освоить (то есть подготовить к использованию), то гражданину дополнительно дается три года, чтобы провести все необходимые работы. Исключение — случаи, когда для освоения необходимо провести рекультивацию участка: тогда срок будет указан в проекте работ. Новые нормы касаются земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Закон позволит решить проблему неосвоенных и заброшенных земель.

Реализация фермерской продукции

Появится новое направление господдержки аграриев — развитие инфраструктуры рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Вводится определение фермерской продукции, создается инфраструктура для ее сбыта в виде агроагрегаторов, которые должны будут соответствовать определенным требованиям.

Повышение качества проведения специальной оценки условий труда

В рамках госконтроля за соблюдением трудового законодательства будут следить, чтобы организации, проводящие специальную оценку условий труда, соблюдали обязательные требования, установленные законодательством в этой сфере.

Изменения, касающиеся контрольно-кассовой техники

Вступают в силу законы, которые призваны повысить прозрачность расчетов и их удобство для бизнеса и покупателей. Сокращен срок регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Расширена сфера применения ККТ, в том числе на розничных рынках. Покупатели смогут получать электронные чеки через приложение «Мои чеки онлайн», если дадут на это согласие. При оказании услуг общественного питания кассовый чек на бумажном носителе необходимо будет выдать клиенту после получения его согласия совершить расчет, но до момента непосредственного расчета.

Развитие обществ взаимного страхования

Уточнены понятие и порядок создания общества взаимного страхования. Возможность стать его членами предоставляется неограниченному числу физических или юридических лиц, при этом уточняются их права, обязанности и ответственность. Конкретизируются требования к уставу общества.

Дистанционные собрания ООО и АО

Регламентирован дистанционный формат проведения собраний акционеров и участников АО и ООО. Также установлены временные особенности принятия решений общим собранием акционеров отдельных акционерных обществ.

Административная ответственность в сфере закупок

Вводятся новые составы правонарушений в сфере закупок, меняются штрафы. За отдельные правонарушения, совершенные впервые, предусматривается предупреждение. Меняется ответственность за правонарушения при планировании, размещении и выполнении гособоронзаказа, а также при приватизации. В связи с этими изменениями УК приведен в соответствие с КоАП.

Процедура торгов по аренде и продаже госземель

Сроки отдельных процедур аукционов по аренде и продаже государственных и муниципальных земель сократят. Например, срок размещения извещений об аукционе и подписания итоговых договоров уменьшается с 30 до 10 рабочих дней.

Аттестация экспертов экологической экспертизы

Росприроднадзор будет проводить аттестацию экспертов государственной экологической экспертизы. Соответствующий реестр разместят на сайте ведомства. Общественную экологическую экспертизу могут проводить общественные объединения и другие негосударственные НКО. Эксперты и руководитель комиссии, привлекаемые для этой цели, не вправе передавать документацию, подлежащую общественной экологической экспертизе, третьим лицам.

Безопасность полетов

Вступает в силу несколько законов, направленных на повышение безопасности пассажирских авиаперевозок. В Воздушном кодексе РФ закрепляются понятия «безопасность полетов в гражданской авиации» и «риск для безопасности полетов». Юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность в сфере гражданской авиации, предоставляют данные о факторах опасности и рисках для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Регламентирован порядок допуска перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты.

Также исключается дублирование требований по транспортной и авиационной безопасности.

Сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров

Если у продовольственных товаров срок годности составляет не более пяти дней и между контрагентами предусмотрен электронный документооборот, рассчитаться нужно в течение четырех рабочих дней с даты получения. Если стороны не обязались вести электронный документооборот, предельный срок оплаты останется прежним — восемь рабочих дней. Закон будет способствовать совершенствованию регулирования поставок и расчетов между производителями и торговыми сетями.

14 марта

Учет созданных при участии государства НКО

Урегулирован порядок учета таких организаций, учредителем (участником) которых является РФ. Минюст будет вести специальный перечень таких НКО. Некоммерческие организации, в свою очередь, должны в течение 30 дней с момента госрегистрации подать в Министерство данные о физлицах — представителях РФ, задействованных в органах управления.

30 марта

Обращения граждан в госорганы

Обращения в органы госвласти можно будет подать с помощью Единого портала госуслуг, иной информсистемы или официального сайта органа, обеспечивающих идентификацию и аутентификацию гражданина. Это позволит исключить анонимные обращения в электронной форме.