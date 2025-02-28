«Иркутскэнергосбыт» направил первые платежные документы с перерасчетом за электроотопление

«Иркутскэнергосбыт» начал рассылку платежных документов за февраль, и многие жители частных домов уже видят приятные изменения в своих квитанциях. Если вы успели подтвердить электроотопление до 20 февраля, в вашем платежном документе будет отражен перерасчет платы за электроэнергию за январь и февраль. Более 80 тысяч жителей региона уже воспользовались этой возможностью.

Почему это важно?

С начала 2025 года в Иркутской области, как и по всей России, действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Для домов с электроотоплением предусмотрен повышающий коэффициент 1,8%, который позволяет увеличить льготный диапазон потребления до 7020 кВт*ч. Это значит, что вы можете платить меньше за электроэнергию, если ваш дом официально подтвержден как отапливаемый электричеством.

Кто уже получил перерасчет?

На сегодняшний день «Иркутскэнергосбыт» обработал более 78 тысяч пакетов документов из 80 тысяч поданных. Если вы отправили необходимые документы до 20 февраля, повышающий коэффициент уже применен к вашим платежам. Проверьте свои квитанции за февраль!

Что делать, если вы еще не подтвердили электроотопление?

Какие документы нужны?

Выписка из ЕГРН (подтверждает право собственности на жилой дом);

Скан-копия технического паспорта дома (если есть);

Если технического паспорта нет или в нем отсутствуют данные о типе отопления – акт о целях потребления коммунальной услуги (шаблон доступен на сайте «Иркутскэнергосбыта»);

Скан-копия паспорта собственника (первая и вторая страницы).

Как отправить документы?

Вы можете сделать это удобным для вас способом:

через сайт «Иркутскэнергосбыта»;

в мобильном приложении;

лично в любом отделении компании.

Если ваш дом отапливается электричеством, но вы еще не подтвердили этот факт, у вас есть возможность сделать это сейчас. Но обратите внимание, если ваш дом не стоит на кадастровом учете, перерасчет будет произведен только с момента официальной регистрации дома.

Подтвердите электроотопление и получите перерасчет с января 2025 года уже в следующих квитанциях. Подробнее на сайте.