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РСХБ поддержал участников иркутского этапа чемпионата «Профессионалы»

В Иркутском аграрном техникуме состоялось торжественное открытие площадок регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2025» по трем компетенциям: «Агрономия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Кинология». Участие церемонии открытия приняла директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова. Обращаясь к участникам, она отметила, что сельское хозяйство – одна из самых перспективных отраслей для развития и самореализации, и выразила уверенность, что участие в конкурсе станет основой для их будущих карьерных достижений.

«Приятно видеть в зале столько талантливых и целеустремленных студентов, которые решили побороться за звание лучших в своих профессиях. Участие в чемпионате – это действительно мощный импульс для формирования успешной карьеры. Это шанс заявить о себе, показать все свои навыки, профессиональную смекалку и получить объективную оценку от авторитетных экспертов и работодателей. Верьте в свои силы,  оттачивайте мастерство. Когда в ваших руках мастерство, ваша уверенность в завтрашнем дне будет расти. Хочу отдельно пожелать успехов педагогам и наставникам. У вас очень важная и ответственная миссия -  вы направляете и поддерживаете ребят, помогаете каждому из них стать настоящим профессионалом. Сил вам и терпения», – напутствовала участников Наталья Баркова.

Сами конкурсанты, отмечают, чемпионат дает возможность применить полученные знания на практике, научиться чему-то новому и показать, что совершенствование мастерства – это ключ к успеху.

«Я решил принять участие в компетенции «Эсплуатация сельскохозяйственных машин», потому что хочу проверить свои знания на практике и получить новый опыт. Мне интересна эта профессия, и в будущем планирую применить полученные навыки в работе», – поделился мнением студент 3 курса Павел Шматов.

В течение пяти дней студенты будут свои навыки и умения на конкурсных площадках. Победители представят регион на федеральном этапе чемпионата, который пройдет в г. Санкт-Петербург. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который является частью нового президентского национального проекта «Молодежь и дети». Региональный филиал РСХБ в Иркутской области уже много лет оказывает поддержку конкурсу профмастерства награждая победителей и призеров регионального этапа.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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