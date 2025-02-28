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Инженеры из Иркутска вошли в число лучших в России

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) удостоились звания «Профессиональный инженер России» по итогам XХV Всероссийского конкурса «Инженер года-2024». Также они вошли в реестр лучших профессиональных инженеров страны.

Всего в предварительном этапе конкурса, который проходит в два тура, участвовали более 70 тысяч человек из 60 регионов России. Лауреатами стали 417 участников, в том числе 284 – по версии «Профессиональные инженеры» и 133 – по версии «Инженерное искусство молодых». Работы оценивались в 52 номинациях.

Директор департамента геомоделирования и автоматизации дорожного строительства Андрей Казаков стал лауреатом конкурса по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Транспортное и дорожное строительство». В конкурсе также участвовали главный технолог – начальник отдела главного технолога Глеб Фархутдинов (номинация «Нефтяная и газовая промышленность»), ведущий инженер по технологическому видеонаблюдению Максим Коновальцев (номинация («Интеллектуальные системы и технологии обработки информации (технологии искусственного интеллекта)» и ведущий инженер по автоматизации Вадим Черницкий (номинация «Организация управления научной и инженерной деятельностью»). Они стали победителями первого тура федерального этапа конкурса по версии «Профессиональные инженеры». На конкурс специалисты представили портфолио реализованных в ИНК проектов, список научных работ, достижений. Все представители компании получили сертификаты профессиональных инженеров России и вошли в реестр лучших профессиональных инженеров страны.

Конкурс проводится ежегодно и является крупнейшим социальным проектом, направленным на выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров. Среди организаторов – Российский Союз научных и инженерных общественных объединений.

В ИНК реализуются различные образовательные проекты, направленные на личностный и профессиональный рост. В частности, в компании действует школа инженеров. Программа рассчитана на полтора-два года и предусматривает восемь направлений обучения.

Выпускники получают сертификат о повышении квалификации, а также сертификаты и удостоверения внешних учебных центров – участников программы. Обучение учитывается во внутренней системе рейтинга сотрудников. В 2024 году в школу инженеров были зачислены 984 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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