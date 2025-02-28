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Жители Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии могут рассчитать потенциал ипотеки без подачи заявки

Новая опция Домклик позволит выяснить, одобрят ли ипотечный кредит, узнать сумму и максимальный размер ежемесячного платежа.

Домклик запустил бесплатную возможность расчёта ипотечного потенциала для клиентов без подачи ипотечный заявки в банк и влияния на кредитный рейтинг. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка на форуме Domclick Digital Day в Казани.

Данная функция позволит пользователю выяснить одобрят ли ему ипотечный кредит, а также узнать сумму кредита и максимальный размер ежемесячного платежа. Для этого банк оценит доходы клиента и полученные ранее кредиты, в том числе в других банках.

Ранее у клиентов не было возможности понять заранее, получится ли взять ипотеку в банке, также нельзя было предсказать на какую сумму можно рассчитывать и какие объекты недвижимости будут одобрены. Все, что можно было сделать —самостоятельно оценить шансы, узнав свой кредитный рейтинг из отчёта по кредитной истории и посчитав свою долговую нагрузку.

Теперь благодаря инновационному решению Домклик всего за пару минут можно узнать не только о том, одобрят ли жилищный кредит, но и основные условия ипотеки.

«Наш сервис оценки ипотечного потенциала — уникальный продукт, доступный только на Домклик. Этот инструмент существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита. Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком», — Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Чтобы воспользоваться функцией достаточно авторизоваться через Сбер ID. В настоящее время сервис находится на этапе пилотирования и доступен ограниченному числу пользователей, однако в ближайшие месяцы будет масштабирован на всех клиентов, уточнил Лейпи.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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