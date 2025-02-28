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Семья бизнесменов в Приангарье оплатила долг в 3,5 млн рублей, чтобы не лишиться иномарки

Родственники-предприниматели оплатили долг по кредиту, чтобы не лишиться иномарки в Иркутской области и летать за границу. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

По данным ведомства, мать и сын – знали о вступившем в законную силу решении суда, но кредитные средства, взяли в банке кредит предпринимательство, но возвращать не спешили.

«В рамках сводного исполнительного производства в отношении неплательщиков судебным приставом вынесены постановления об ограничении в специальном праве управления транспортными средствами и праве на выезд за пределы страны. Составлен акт описи и ареста микроавтобуса Ssang Yong Istana 2002 года выпуска», – говорится в сообщении.

После этого люди в течение двух дней долг ими был погашен, включая исполнительский сбор в размере 147 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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