Одну из самых больших улиц в Хужире на Ольхоне заасфальтируют в 2025-2026 годах

Улицу Пушкина – одну из самых крупных в поселке Хужир – отремонтируют на острове Ольхон в Иркутской области в 2025-2026 годах. Работы будут капитальными, следует из документации на портале госзакупок.

Здесь появится две полосы движения, покрытые асфальтом, разрешенная скорость движения по ним составит 40 км/ч. Ширина проезжей части будет равна шести метрам. Кроме того, специалисты обустроят велопешеходную дорожку. Ведутся поиски подрядчика.

Ремонт проведут в несколько этапов. Все мероприятия по обустройству объекта завершат в июне 2026 года.