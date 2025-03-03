В Иркутске проведут специализированный форум по уборке и гигиене

19 марта 2025 года в Иркутске состоится специализированный форум «Технологии чистоты. Сибирь». Организатором мероприятия выступит компания «Химэкоцентр» — ведущий поставщик профессиональных материалов для уборки в регионе. Форум станет отличной возможностью для владельцев бизнеса и специалистов узнать о новейших трендах и инновациях, которые помогут улучшить качество уборки на предприятиях и сократить затраты.

Глеб Иваненко, представитель «Химэкоцентр»:

— Мы пригласили ведущих экспертов от PROSEPT (Санкт-Петербург) и BXG (Москва), чтобы представить лучшие решения для бизнеса. Участники смогут познакомиться с новыми технологиями, которые помогают повысить чистоту и безопасность на объектах, а также сократить расходы.

Форум затронет важнейшие темы: автоматизацию уборки, экологичные решения и оптимизацию затрат. Участники смогут узнать о реальных примерах экономии и повышении эффективности на объектах, последние новости в отрасли и оценить новые устройства и продукты.

Александр Понеделко, представитель PROSEPT, производителя профессиональной химии:

— На рынке уже есть технологии, которые позволяют автоматизировать процессы уборки, что особенно важно для крупных объектов. Это снижает затраты и повышает безопасность.

Особое внимание уделят экологичным решениям. Участники смогут узнать, что внедрение новых технологий не только способствует значительной экономии, но и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Форум также станет отличной площадкой для общения с коллегами, обмена опытом и поиска новых деловых партнеров. Участники смогут задать вопросы напрямую экспертам и узнать, как внедрить новейшие технологии на своих предприятиях. Партнеры предоставят подарки для гостей форума, а в завершение мероприятия состоится розыгрыш iPhone 16, робота-пылесоса и умной колонки среди действующих клиентов «Химэкоцентр»*.

Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Полная программа форума и регистрация на сайте проекта

Место: зал DOKA-EVENT, ул. Байкальская, 244а, 3 этаж

Время: 13:00 – 18:00