Новости

Майнеры
Запрет майнинга оставил легальных криптодобытчиков без 305 МВт мощности в Иркутской области
«Серые» майнеры в Иркутской области перебрались в гаражи
Иркутская область – лидер по количеству майнинговых ферм в России
Все материалы сюжета

Ипотеку на ИЖС по договору долевого участия могут взять в Сбере жители Иркутской области

На Домклик появилась возможность купить свой дом у застройщика по договору долевого участия (ДДУ) в ипотеку Сбербанка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка на Domclick Digital Day в Казани.

Ранее покупатели могли приобрести в рамках ДДУ у застройщика только квартиры в новостройках. При этом многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь у покупателей будет возможность приобрести недвижимость в сегменте индивидуального жилищного строительства по 214-ФЗ у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.

Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ, а также льготные программы — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельны й участок. Документом основания будет считаться договор долевого долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительный залог по кредиту не требуется.

 «Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, когда компании берут в освоение определённые территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках 214-ФЗ. Таких партнёров у нас в контуре уже около 10. Надеемся, что их количество после запуска продукта будет только расти», — Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. Байкальский банк ПАО Сбербанк erid:2VfnxvgDAA4

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев
Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
Актер Андрей Мерзликин отдыхает на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес