Предприятие из Нижнеилимского района стало первым в 2025 году участником федерального проекта «Производительность труда»

Лесоперерабатывающая компания «Дубрава» стала первым предприятием Иркутской области, которое присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» в 2025 году. «Дубрава» базируется в населённом пункте Сохатый Нижнеилимского района и располагает масштабным производством, включая сушильный комплекс. С помощью экспертов Регионального центра компетенций, оператора федпроекта в Иркутской области, команда предприятия будет добиваться сокращения времени, затрачиваемого на производственные процессы, и увеличения выработки.

«ООО «Дубрава» — одно из уже многих предприятий, которые в комплексе пользуются мерами государственной поддержки. Оно не только стало участником федерального проекта «Производительность труда», но и получило льготный заём от Фонда развития промышленности на приобретение нового оборудования по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности». Именно сочетание финансовых и нефинансовых мер поддержки и комплексная работа региональных институтов развития показывает максимальную эффективность в развитии целого ряда промышленных отраслей Приангарья», — подчеркнул начальник управления промышленной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области Сергей Какаулин.

Ранее федеральный проект «Производительность труда» имел статус нацпроекта. За 3 года в Иркутской области его участниками стали 87 предприятий, на которых работает 22 419 человек. Совокупный экономический эффект от его реализации подсчитали в Региональном центре компетенций, обособленном подразделении Фонда развития промышленности Приангарья, являющимся оператором нацпроекта: он составил 819 миллионов рублей.

С этого года федпроект «Производительность труда» вошёл в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Присоединиться к нему могут предприятия несырьевых отраслей с выручкой от 400 миллионов рублей в год. За годы его реализации участниками проекта стали производственные, обрабатывающие, торгово-сервисные компании из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения.

Однако в этом году Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. Подробную консультацию можно получить в РЦК по телефону +7 (3952) 716085.

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