Новости

Майнеры
Запрет майнинга оставил легальных криптодобытчиков без 305 МВт мощности в Иркутской области
«Серые» майнеры в Иркутской области перебрались в гаражи
Иркутская область – лидер по количеству майнинговых ферм в России
Все материалы сюжета

Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов

Банк Уралсиб запустил проект USB.HUB* по работе со студентами и выпускниками в сфере ИT или аналитики. Цель программы – привлечь в банк активных, готовых развиваться молодых специалистов с высоким потенциалом и предоставить им ценный опыт интенсивного развития компетенций и навыков, а также практической работы в банковском бизнесе.

Первая группа стажеров из 10 человек уже приступила к прохождению насыщенной программы. Отбор в нее был более чем серьезным – всего на участие в стажировке претендовали 2 000 кандидатов, из них отобрали 10 финалистов, которые не только показали высокий уровень владения теорией, но и достойно представили свой опыт и презентовали себя потенциальным руководителям.

В ходе пятимесячной стажировки ее участникам предстоит решать реальные бизнес-задачи, совершенствовать свои профессиональные и гибкие навыки, развивать свои компетенции по индивидуальному плану с помощью обратной связи от коллег и наставников, а главное – разработать с нуля и в конце стажировки представить топ-менеджерам Банка Уралсиб собственный проект. В случае успешной защиты проекта стажеры могут перейти в штат банка на постоянную позицию. При этом участники программы получают достойный уровень оплаты труда уже с самого начала стажировки, а с завершением каждого этапа ее размер возрастает.

«Проект выгоден как для банка, так как позволяет растить молодых специалистов «под себя», так и для стажёров, потому что они получают хорошие условия и поддержку наставников с самого старта карьерного пути», – отмечает старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Александр Тараторин.

Банк Уралсиб активно развивает проекты практик и стажировок для выпускников и студентов, которые помогают банку формировать команду перспективных молодых специалистов с высоким потенциалом по ключевым направлениям банковского бизнеса. Так, с 2022 года в банке действует программа практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение», которая объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития. Сегодня на платформе зарегистрировано 6 тысяч студентов, с проектом взаимодействуют 144 образовательных организации – от региональных до топовых федеральных вузов. За 2024 год практику в банке (очно и онлайн) прошли 870 человек, 65 студентов сразу же после окончания практики получили предложения о работе в Уралсибе и перешли на постоянные штатные позиции. Стажировку в банке прошли 69 студентов, из них 34 человека также перешли на постоянные позиции в штат Уралсиба.

* USB (UralsibBank) – Банк Уралсиб; hub – хаб, центр, узел.

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев
Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
Актер Андрей Мерзликин отдыхает на Байкале
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес