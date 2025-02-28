Скандий в центре внимания: РУСАЛ планирует запуск производства редкоземельного металла

РУСАЛ планирует запустить опытное производство оксида скандия на Богословском алюминиевом заводе до конца 2025 года, с мощностью 1,5 тонны в год. Это значительное достижение, учитывая, что мировое производство этого металла составляет 20–25 тонн в год. Проект позволит РУСАЛу стать одним из ведущих производителей оксида скандия в мире. При переходе к промышленному производству объемы могут быть увеличены до 19 тонн в год, а инвестиции в проект составят около 500 млн рублей.

Скандий — ценный редкоземельный металл. РУСАЛ первым в мире разработал и внедрил алюминиево-скандиевые сплавы, используемые для производства сверхлегких изделий в судостроении, вагоностроении и 3D-печати высокотехнологичных протезов.

По мнению экспертов, проект в первую очередь направлен на обеспечение сырьем собственного алюминиевого дивизиона. На внешних рынках основным потребителем скандиевых сплавов РУСАЛа может стать Китай, а при стабилизации геополитической ситуации спрос появится и на других рынках.