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Рубль отступает: доллар и евро укрепляются на фоне санкций

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Рубль начал отступать от своих полугодовых пиков: ранее наблюдался разворот от целевых отметок 85 за доллар, 90 за евро и 11,6 за юань.

Вчера на внебиржевом рынке курсы доллара и евро от ЦБ выросли на 2%, достигнув 87,7 и более 92 соответственно. Юань завершил день выше 12, пара CNY/RUB поднялась на 0,9%.

– С завершением налогового периода и вступлением в силу январских санкций Байдена, а также продлением прежних ограничений Трампом, валютные пары отработали важные поддержки и вошли в состояние перепроданности, что способствует ослаблению рубля и росту иностранных валют. На весну ожидаются курсы 90 за доллар и до 12,5 за юань, и, похоже, все движется в этом направлении, – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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