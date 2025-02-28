63% иркутян считают кредиты долговой ямой

Положительно кредиты чаще всего оценивают женщины. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Большинство жителей Иркутска (63%) считают кредиты опасной ловушкой, хотя треть опрошенных брали займы за последние полгода. Положительно относятся к кредитам те, кто их использовал, особенно женщины (17%).

За последние 6 месяцев кредитами воспользовался каждый третий иркутянин (33%), причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин (36% против 31%).

Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков иркутяне в возрасте от 35 до 45 лет (41% из них кредитовались в последние полгода).