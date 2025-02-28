Биткоин -25%: от оптимизма к пессимизму

Падение биткоина резко ускорилось в пятницу. Его цена снизилась более чем на 25% от исторического максимума, достигнутого менее шести недель назад, сообщает Investing.com со ссылкой на Bloomberg. Причиной обвала стало резкое изменение настроение трейдерами после выборов Трампа.

За последние сутки основная цифровая валюта упала на 9,02% до $78 260, достигнув самого низкого уровня с 10 ноября. Другие криптовалюты также находятся под давлением: Ether снизился более чем на 10%, достигнув минимумов декабря 2023 года в районе $2 092.

Распродажа отражает резкую смену настроений в сегменте цифровых активов, которые достигли пика после победы Трампа на выборах. Биткоин коснулся исторического максимума в $109 410 19 января, накануне инаугурации Трампа, но с тех пор снижается на фоне опасений по поводу его агрессивной позиции и перспектив экономики США.

Снижение стало частью широкой смены настроений среди инвесторов в Азии, которые избавлялись от акций после комментариев Трампа о тарифах. Президент США сообщил о введении 25%-ных пошлин на Канаду и Мексику с 4 марта, а также дополнительной 10%-ной пошлины на китайский импорт.

Эксперты крипторынка подчёркивают, покупка биткоина стала популярной "сделкой на Трампе" после выборов. Президент заявил о своем желании сделать США "криптовалютной столицей планеты", и инвесторы устремились к биткоину, надеясь, что он сдержит свое слово. Теперь трейдеры вынуждены задуматься, насколько далеко может упасть крупнейшая в мире криптовалюта. Некоторые, ссылаясь на технический анализ, указывают, что поддержка находится в районе $70 000.