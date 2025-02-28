Средний размер автокредита в январе сократился до 1,23 млн рублей

Это минимальное значение данного показателя с начала 2024 года. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

Средний размер автокредита в январе 2025 года составил 1,23 млн рублей, сократившись на 5,3% относительно декабря 2024-го и на 14,9% по сравнению с январем 2024-го.

Самый большой средний размер автокредитов зафиксирован в:

Москве (1,71 млн руб.),

Московской (1,50 млн руб.),

Ленинградской (1,45 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,44 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,34 млн руб.).

Наибольшее снижение показали:

Нижегородская (-12,5%),

Омская (-12,4%),

Воронежская (-11,3%),

Кемеровская (-10,7%),

Самарская (-10,5%).

В некоторых регионах, включая Москву (+2,0%), Ленинградскую область (+1,9%) и Тюменскую область (+1,1%), средний размер автокредита увеличился.

«Средний размер автокредита снижается седьмой месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков. – При этом снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. В то же время стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».