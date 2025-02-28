Крупнейшая ошибка века: Citibank случайно отправил клиенту $81 трлн

В прошлом году американский банк Citibank, принадлежащий финансовому гиганту Citigroup, допустил колоссальную ошибку — вместо перевода суммы в $280 млн на счет клиента было отправлено $81 трлн. Как сообщает издание Financial Times, этот инцидент произошел в апреле 2024 года.

Согласно источникам, ошибочная транзакция была замечена далеко не сразу. Сначала она прошла мимо сотрудника отдела платежей, а затем ее проверял второй специалист, который также не заметил несоответствия. В итоге перевод был одобрен лишь на следующий день после его инициирования. Только третий сотрудник банка обратил внимание на странность в балансе счетов и предпринял меры: транзакция была отменена примерно через полтора часа после отправки. Однако возврат средств занял несколько часов.