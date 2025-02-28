Началась охота на российские акции: иностранные инвесторы в поисках обходных путей

Иностранные инвесторы активно ищут пути обхода санкционных ограничений, чтобы приобрести российские активы, сообщает Bloomberg со ссылкой на юриста по ценным бумагам и управляющего партнера Morgan Lewis, Григория Мариничева. После начала переговоров между Москвой и Вашингтоном акции российских компаний значительно выросли.

По словам юриста, интерес глобальных инвесторов способствовал росту акций UC Rusal на Гонконгской бирже на 75% в феврале. Акции Raiffeisen Bank и венгерского OTP, ведущих бизнес в России, подорожали с начала года на 35% и 11% соответственно.

Наибольший интерес к российским активам проявляют хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы, однако конкретные имена и организации не раскрываются.

Эксперт отметил, что инвесторы приобретают эти активы в надежде на смягчение санкций после заявлений президента США Дональда Трампа по итогам разговора с Владимиром Путиным. "Они хотят занять позиции в перспективном бизнесе, но пока мы можем лишь советовать следить за новостями", — сказал Мариничев.

До февраля 2022 года иностранные инвесторы владели российскими акциями и гособлигациями на сумму около $150 млрд, что составляло значительную часть индексов развивающихся рынков, уточняет Bloomberg.