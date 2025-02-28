Приток средств нерезидентов препятствует ослаблению рубля

В пятницу рубль продолжает снижаться по отношению к основным иностранным валютам. Китайская валюта достигла недельного максимума около 12,2 рубля и демонстрирует уверенный рост. Доллар поднялся с 85 до 87,7 рублей, а евро — с 90 до 92 рублей.

Эксперты БКС Мир инвестиций объясняют, что давление на рубль связано с завершением налогового периода и вступлением в силу санкций США против нефтегазового сектора России, что снизило предложение иностранной валюты на рынке. Некоторые компании, попавшие под санкции, могли избавляться от иностранной валюты.



Спрос на иностранную валюту остается сдержанным, так как импорт восстанавливается медленно после спада потребительской активности в начале года.

Дополнительным препятствием для более быстрого ослабления рубля может выступать приток средств нерезидентов в российские акции и облигации на фоне ожиданий улучшения геополитической ситуации, а также высоких доходностей рублевых долговых бумаг.

Тем не менее аналитики считают, что курс рубля будет постепенно возвращаться на более низкие уровни, экономически оправданные с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров.

Иностранные инвесторы начали искать способы обойти санкции, чтобы вложиться в российские активы, сообщает Bloomberg со ссылкой на юриста по ценным бумагам и управляющего партнера Morgan Lewis, Григория Мариничева. Это происходит на фоне роста акций российских компаний после начала переговоров между Москвой и Вашингтоном.