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Банк в Иркутске спас пенсионерку от перевода мошенникам 3 млн рублей

Сотрудники службы безопасности банка ВТБ Антон Звягин и Вячеслав Никифоров спасли пенсионерку в Иркутске от перевода телефонным аферистам крупной суммы. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, в феврале в офис кредитно-финансовой организации обратилась местная жительница с целью снятия и перевода более 3 миллионов рублей на неизвестные ей счета. При оформлении процедуры работники организации обратили внимание на необычное поведение и волнение клиентки.

Банковские работники попытались поговорить с женщиной, но безрезультатно. После этого Антон и Вячеслав вызвали сотрудников полиции. Правоохранители выяснили, что 67-летняя женщина несколько часов находилась на связи с людьми, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и государственных учреждений.

«Эти лица требовали оформить кредит, а также перевести личные накопления на указанные счета, запугивая пенсионерку и убеждая ее не доверять сотрудникам банка, не сообщать о происходящем родным и в полицию», – пояснили в МВД.

Со временем иркутянка осознала обман и со слезами на глазах поблагодарила сотрудников банка за то, что они уберегли ее от необдуманных действий. Спасителям вручили благодарности за проявленный профессионализм и бдительность.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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