Губернатор Иркутской области встретился с Владимиром Путиным: о чем они говорили

Встреча губернатора Иркутской области и президента России Владимира Путина состоялась сегодня. Что на ней обсуждалось, рассказал глава Приангарья в своем тг-канале.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Пять лет назад Владимир Владимирович Путин доверил мне возглавить Иркутскую область. Доложил президенту о тех задачах и мероприятиях, которые были решены за это время, и о планах, которые мы ставим перед собой в перспективе», – подчеркнул Кобзев.

Глава Приангарья отчитался о ликвидации последствий наводнения 2019 года в Тулуне: на пострадавших территориях построено и восстановлено более 200 объектов, включая школы, детские сады, больницы, дороги и объекты инженерной инфраструктуры, возведено 1264 жилых помещения. Работы еще по шести объектам закончат в этом и следующем году. Остается 32 мероприятия, которые планируют закончить до 2030 года.

Рассказал губернатор и про снижение экологической угрозы от закрытых промплощадок БЦБК и Усольехимпрома: опасность экологической катастрофы ликвидирована. Подготовлена промплощадка для производственно-технического комплекса «Восток». Окончательная ликвидация накопленного вреда будет проведена до конца 2028 года. Будущее площадки – это Федеральный центр химии.

Кроме того, в Байкальске угроза экологической катастрофы локализована, промышленная площадка очищена от мусора и отходов производства, создана технологическая инфраструктура для дальнейших работ. Окончательная ликвидация накопленного вреда запланирована до конца 2028 года. Будущее города – это туристический центр экологической направленности. На территории БЦБК создан Всероссийский молодежный кампус ЭКО.ЦЕХ, где уже проводятся мероприятия международного значения.

Также губернатор передал Владимиру Владимировичу письмо от иркутянина, участника Великой Отечественной войны Михаила Николаевича Гаврилова со словами благодарности и поддержки. В этом году ему исполнится 100 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, он бодр, активен и планирует принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. Также Игорь Кобзев передал президенту слова благодарности от Ольги Дьяконово, мамы Героя России, слова благодарности за память о сыне Эдуарде Дьяконове.

Обсуждался и ряд других тем, в том числе майнинг и предстоящие выборы губернатора Приангарья.