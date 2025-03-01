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Кобзев: мощность майнинга в Иркутской области составляет 2,3 ГВт

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Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прошла в Кремле. Они обсудили социально-экономическое развитие региона и строительство нового жилья, а также энергодефицит.

По данным главы региона, энергодефицит, с которым сталкиваются южные территории Иркутской области, в значительной степени сформирован майнинговой деятельностью. Сейчас оценочная мощность промышленного и бытового майнинга с учётом планируемых к запуску центров обработки данных составляет 2,3 ГВт.

В последние годы фиксируются рекордные уровни потребления электрической мощности. В условиях зимних пиковых нагрузок это чревато возможностью возникновения аварийных ситуаций и снижением качества энергообеспечения.

В настоящее время в южной части Иркутской области действует запрет на майнинг цифровой валюты в осенне-зимний период до 2031 года, что снизило потребление мощности на 305 МВт. Планируется улучшать показатели.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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