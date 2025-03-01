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Путин поддержал намерение губернатора Иркутской области Кобзева идти на выборы

Личная встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась в Кремле. В ее рамках Путин поддержал решение Кобзева идти на выборы.

«Готовы к следующим выборам?» – спросил Владимир Путин.

Кобзев отметил, что если Путин и люди его поддержат, то он будет работать и дальше, поскольку «эта территория уже как своя»: сюда губернатор перевез свою семью, Приангарье стало «малой Родиной».

«Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов Вам», – сказал президент.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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