Оборудование на 400 млн рублей закупят для городского и областного роддомов в Иркутске

Городской и областной перинатальные центры в Иркутске оснастят новым оборудованием. Для медучреждений закупят более 300 единиц, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Запланировано оснащение и переоснащение двух перинатальных центров – областного и иркутского городского. В настоящее время подготовлен перечень медицинского оборудования на 304 единицы. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме 402,7 млн рублей», – пояснил глава региона в своем тг-канале.

Работы проведут в рамках нового федерального проекта «Охрана материнства и детства».