Почти 20 арт-объектов из дерева, металла, льда и воздушных шаров создали на Байкале

На Байкале в Иркутской области проходит фестиваль «АрхБухта». В его рамках участники создали арт-объекты из различных материалов, сообщает пресс-служба правительства региона.

К мероприятию присоединились 17 команд, в составе которых студенты, молодые архитекторы, дизайнеры, профессионалы-практики из Иркутска, Новосибирска, Омска, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга – всего 100 человек из шести регионов России.

28 февраля они создали свои арт-объекты на льду озера Байкал. По итогам появилось 17 работ из разных материалов, в том числе дерева, металла, льда и воздушных шаров. На изготовление у каждой команды было всего 24 часа.

Все желающие могут посетить закрытие фестиваля «АрхБухта.24 часа», которое пройдет 2 марта на площадке Международного фестиваля ледовой скульптуры «Живи на Байкале» в поселке Листвянка, а также увидеть готовые объекты.