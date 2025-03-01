Аренда малогабаритных квартир подорожала в Иркутске на 32%

Эксперты провели исследование и выяснили, как за год изменилась стоимость малогабаритных квартир площадью до 32 квадратных метров в различных городах России. Данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

В Иркутске цены выросли в среднем на 23% и составили 26,1 тысячи рублей. Больше всего по стране аренда таких объектов подорожала в Чите – на 86,4%, Твери – 75,4%, Новокузнецке – 71,6%, Курске – 64,1%, Череповце – 62,4%.

Меньше всего аренда маленьких квартир подорожали в Чебоксарах – на 5,9%, Владивостоке –6,8%, Белгороде – 8%, Тюмени – 8,3%, Краснодаре – 9,8%.

Аренда малогабаритных квартир по итогам прошлого года стала дороже во всех крупных городах России.