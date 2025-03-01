Весь вред «Усольехимпрома» рассчитывают ликвидировать до конца 2028 года

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоялась в Кремле. В ее рамках глава Приангарья рассказал о работе, которая проведена для ликвидации накопленного вреда «Усольехимпрома» в городе Усолье-Сибирском.

Игорь Кобзев сообщил, что на закрытой промплощадке ликвидировано более 600 зданий, остается – еще около 60 зданий. В частности, в 2024 году состоялись демонтаж 20 надземной и 67 подземных частей зданий и сооружений, устранена нефтяная линза, включая обезвреживание нефтезагрязненных грунтов путем биодеструкции нефтепродуктов.

Окончательная ликвидация накопленного вреда будет проведена до конца 2028 года.