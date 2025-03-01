Многие жители Иркутской области не укладываются в диапазоны дифтарифов – губернатор

Анализ потребления энергии домами, использующими электроотопление, провели в Иркутской области по итогам декабря 2024 года и января 2025 года. Согласно предварительным результатам, многие люди выходят за рамки диапазонов дифтарифов, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Видим, что более 20 тысяч домохозяйств вышли за рамки первого расширенного диапазона электропотребления, установленного сейчас на уровне 7 020 кВт*ч. И это при том, что первый месяц зимы выдался нетипично теплым. Да и в январе удалось избежать затяжных морозов. Очевидно, что если бы зима проходила по классическому сибирскому сценарию, таких домов было бы еще больше», – пояснил глава региона.

Он добавил, что мониторинг и учет домовладений продолжится. По итогам февраля вновь проведут анализ, после чего станут известны обновленные данные.