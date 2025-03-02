Предприятия Иркутской области смогут вернуть деньги за транспортировку продукции

Минпромторг России начал прием заявок на компенсацию затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции. Получить деньги смогут и предприниматели из Приангарья, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Специальная программа направлена на поддержку российских организаций промышленности гражданского назначения, а именно на покрытие до 60 % фактических понесенных затрат организаций при транспортировке продукции до конечного покупателя», – сообщает Российский экспортный центр.

Поддержка предоставляется организациям, включенных в реестр получателей субсидии по итогу конкурса, с которыми заключено соглашение о предоставлении поддержки.

Подать заявку на получение господдержки экспортеры могут на цифровой платформе «Мой экспорт». Прием заявок продлится до 24 марта 2025 года включительно.

Напомним, в 2024 году восемь предприятий машиностроительной отрасли и лесопромышленного комплекса Иркутской области по итогам рассмотрения заявок получили компенсации на сумму почти 800 млн рублей.