В Иркутске пройдут съемки первого в РФ киберсериала об искусственном интеллекте

Первый документальный киберсериал об искусственном интеллекте создадут в России. Одной из площадок, где пройдут съемки, станет Иркутск, пишет ТАСС.

«В России создатели фильма планируют провести съемки в семи городах, среди которых Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сочи. Формат киберсериала предполагает, что он будет создан с помощью технологий искусственного интеллекта», – говорится в сообщении и отмечается, что будет охвачена не только Россия, но и страны БРИКС.

Предполагается, что ИИ будет использоваться как на этапах написания сценария и съемок, так и на этапе монтажа. Съемки начнут летом 2025 года. Авторы расскажут про эволюцию искусственного интеллекта, роль ИИ в современном мире, достижениях ученых из разных городов, развитие таких технологий в мире: всего будет четыре серии. Премьера сериала запланирована на весну 2026 года.