Алкоголь запретили продавать ночами в многоквартирных домах Иркутской области

Ограничение на продажу алкоголя в многоквартирных домах ввели в Иркутской области. Оно вступает в силу с 1 марта, рассказали в региональной службе потребительного рынка.

«Законом устанавливается ограничение времени продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в МКД, с 22:00 до 9:00 часов, а также возможность реализации пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи только в таких объектах, как ресторан, бар, кафе и буфет», – говорится в сообщении.

Ограничение времени не затрагивает кафе, работающие на основании соответствующих лицензий, а также рестораны. Таким образом, учтены интересы добросовестных предпринимателей.

Данное нововведение направлено на борьбу с «наливайками», которые под видом кафе и баров круглосуточно продают алкоголь.