Новую канатную дорогу открыли на «Горе Соболиной» в Иркутской области

На территории горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в городе Байкальске Иркутской области открылась новая канатная дорога. Ее протяженность составляет 2 километра, рассказали в пресс-службе агентства по туризму региона.

Дорога осуществляет подъем на высоту более 1 тысячи метров за 7 минут, что в четыре раза быстрее, чем это было ранее. Общая вместимость кабинок — 504 места. Предполагается, что за час на ней смогут подняться до 2 тысяч человек.

Эксперты отмечают, что строительство подъемника окажет мультипликативный эффект на развитие дальнейшей инфраструктуры Байкальска: это поспособствует росту турпотока из России и других стран.

Дорога строилась при поддержке правительства региона: корпорация развития Иркутской области заключила с инвестором контракт и выдала заем по программе льготного кредитования на 400 млн рублей.