Утренняя зарядка и фитнес – любимые виды спорта иркутян

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, какой спорт предпочитают жители Иркутска. Результаты публикует пресс-служба сервиса.

«Отвечая на вопрос, какими видами спорта занимаются на регулярной основе, 32% иркутян рассказали, что делает зарядку. Следующим по популярности стал фитнес – 15%, 13% занимаются плаванием. Бегом, растяжкой и велосипедным спортом — по 11%», – говорится в сообщении.

9% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 6% иркутян выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства – по 5%. Футболом увлекаются 4% участников опроса. По 3% иркутян ответили, что предпочитают скандинавскую ходьбу и баскетбол. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 2% горожан. Конькобежным спортом – 1 из 100.

Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлечены фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства, также в приоритете бег и велосипед.

Иркутяне до 35 лет чаще старшего поколения занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Горожане от 35 до 45 лет чаще выбирают для себя фитнес, плавание и лыжный спорт, а те, кому за 45, – скандинавскую ходьбу.

О том, что ничем не занимаются, рассказали лишь 24% респондентов.