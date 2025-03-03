Что думают за рубежом про ссору лидера Украины с президентом США: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: эксперты и политики выразили мнения о ссоре лидера Украины с президентом США, Канада решила ввести новые санкции против представителей России, в одном из ТЦ в Мытищах произошла стрельба, а в Иркутской области ввели новое ограничение на продажу алкоголя. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Последствия международной ссоры

Накануне в Белом доме произошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США. Как итог – пресс-конференция была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между государствами не состоялось. После этого Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирному урегулированию украинского конфликта. Зарубежные эксперты и политики расценили такое поведение, как отказ от прекращения огня, а также отметили, что репутация представителя Украины испорчена, и стране требуется новый лидер.

Новые антироссийские санкции

Премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических лиц и 21 организации, в том числе против военизированных организаций и их лидеров. Всего в санкционных списках уже более 3 тыс. российских физлиц и организаций. Пока на сайте канадского МИД данные не обновлены.

Стрельба в Мытищах

Накануне произошла стрельба в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. В результате инцидента пострадали четыре человека: их состояние оценивается как средней степени тяжести, люди госпитализированы. Причиной стрельбы стал конфликт посетителя с охраной. Сотрудники службы не пропустили мужчину в здание. Во время спора он распылил в охранников газовый баллон, а затем покинул торговый центр. Вскоре человек вернулся с травматическим пистолетом, из которого произвел несколько выстрелов. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Съемки в Иркутске

В Иркутске, а также в ряде других городов России пройдут съемки первого в стране киберсериала об искусственном интеллекте. Что примечательно, написание сценария, съемки, монтаж также доверят ИИ. Планируется создать четыре серии про эволюцию искусственного интеллекта, его роль в современном мире, достижения ученых из разных городов, развитие таких технологий в мире. К созданию приступят летом 2025 года, выпустят в прокат – весной 2026-го.

Нет «наливайкам»

В Иркутской области ввели запрет на продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в МКД, с 22:00 до 9:00 часов. Ограничение времени не затрагивает кафе, работающие на основании соответствующих лицензий, а также рестораны. Таким образом, учтены интересы добросовестных предпринимателей. Мера направлена на борьбу с «наливайками», которые под видом кафе и баров незаконно в круглосуточном режиме продают алкоголь.