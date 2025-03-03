Черные кредиторы в Приангарье: как нелегалы обманывают заемщиков

В прошлом году в Приангарье эксперты Банка России выявили 26 нелегальных участников финансового рынка, все из которых оказались нелегальными кредиторами.

Среди выявленных нарушителей 10 организаций представляли собой комиссионные магазины, маскирующиеся под ломбарды, и девять кредиторов, незаконно использующих наименование «ломбард» и «микрокредитная компания». Также на рынке действовали три микрокредитные компании, ранее утратившие статус легального участника, и одна организация, выдававшая займы без залога.

«Все компании, выявленные в нашем регионе, являются нелегальными кредиторами, то есть они выдавали займы без соответствующих полномочий. Заключение договора с такой компанией может привести к трудностям при возврате залогового имущества или незаконным методам взыскания задолженности», — подчеркнул Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.

Перед подписанием договора необходимо тщательно проверить организацию, чтобы минимизировать риски. Следует искать компанию в «Справочнике финансовых организаций» в приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России. Если она отсутствует в реестрах, но работает на финансовом рынке, лучше отказаться от сотрудничества и сообщить об этом в Банк России через Интернет-приемную. Также можно проверить, нет ли компании в списке организаций с признаками нелегальной деятельности.