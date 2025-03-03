Цены на новостройки падают: Иркутск в числе лидеров по снижению

Цены на новостройки падают в 20 городах.
Последствия дорогой ипотеки все больше сказываются на рынке новостроек. В феврале рост цен оставался положительным, но с каждым месяцем он становится все слабее. Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» предполагают, что в марте можно ожидать уже отрицательных результатов, анализируя ситуацию в 70 крупнейших городах России.
В феврале квадратный метр новостроек подорожал в 46 из 70 исследованных городов, в 20 городах цены упали, а в 4 остались без изменений. Наибольший рост цен наблюдался в Томске (+3,4%), Брянске (+2,7%), Ульяновске (+2,1%), Смоленске (+1,7%) и Курске (+1,7%). Самое значительное снижение произошло в Орле (–2,8%), Махачкале (–2,7%), Краснодаре (–1,9%), Иркутске (–1,5%) и Сургуте (–1,5%).
В Москве стоимость квадратного метра выросла на 0,9%, в Московской области — на 0,1%. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 0,6%, а в Ленинградской области увеличилась на 0,4%.
В среднем по России квадратный метр новостроек подорожал на 0,3% и стал стоить 143 107 рублей.
«Новостройки показывают все меньший прирост цен и дешевеют в большем числе городов. В ноябре 2024 года месячный рост составил 1,2%, в декабре — 2,3%, в январе 2025-го — 0,8%, а в феврале — всего 0,3%. Снижение динамики очевидно. Если в ноябре прошлого года строящееся жилье подешевело в 9 городах, в декабре — в 10, в январе этого года — в 13, то в феврале — уже в 20», — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». «Спрос на покупку квартир сейчас низкий, некоторые покупатели переходят с новостроек на вторичное жилье, а большинство предпочитают держать сбережения на банковских депозитах, ожидая лучших времен».
Цены на новостройки в городах РФ
|
№
|
Город
|
Цена за
кв. м, руб.
|
Прирост за февраль
|
Ср. цена квартиры, руб.
|
Прирост за февраль
|
1
|
Сочи
|
399152
|
0,1%
|
14639637
|
-1,4%
|
2
|
Москва
|
399042
|
0,9%
|
22914342
|
1,3%
|
3
|
Санкт-Петербург
|
260702
|
-0,6%
|
13597691
|
-0,5%
|
4
|
Казань
|
226240
|
0,2%
|
11037255
|
0,6%
|
5
|
Севастополь
|
212457
|
1,6%
|
10620730
|
1,6%
|
6
|
Нижний Новгород
|
197940
|
0,8%
|
9975198
|
1,1%
|
7
|
Московская область
|
196683
|
0,1%
|
10162502
|
0,0%
|
8
|
Владивосток
|
195198
|
0,3%
|
9328864
|
0,8%
|
9
|
Чита
|
182176
|
0,9%
|
8312688
|
1,0%
|
10
|
Якутск
|
177881
|
0,5%
|
9431413
|
-3,6%
|
11
|
Симферополь
|
168607
|
-1,2%
|
8860094
|
-3,8%
|
12
|
Хабаровск
|
168281
|
-0,9%
|
8279013
|
-0,7%
|
13
|
Уфа
|
167550
|
-0,2%
|
7625200
|
-0,5%
|
14
|
Иркутск
|
166756
|
-1,5%
|
8396481
|
-1,8%
|
15
|
Краснодар
|
162165
|
-1,9%
|
8216374
|
-2,8%
|
16
|
Новосибирск
|
161918
|
1,2%
|
8055832
|
0,6%
|
17
|
Екатеринбург
|
161019
|
0,6%
|
7819095
|
-0,4%
|
18
|
Астрахань
|
158000
|
0,0%
|
7410000
|
0,7%
|
19
|
Ленинградская область
|
157719
|
0,4%
|
7239118
|
0,6%
|
20
|
Томск
|
153363
|
3,4%
|
8497123
|
3,7%
|
21
|
Пермь
|
150707
|
0,4%
|
7448273
|
0,7%
|
22
|
Тюмень
|
148003
|
0,3%
|
7450360
|
-0,4%
|
23
|
Челябинск
|
147488
|
0,2%
|
7829874
|
0,3%
|
24
|
Улан-Удэ
|
147077
|
-1,3%
|
6758651
|
2,4%
|
25
|
Сургут
|
146984
|
-1,5%
|
7973460
|
-4,2%
|
26
|
Барнаул
|
145089
|
0,9%
|
7005803
|
-0,4%
|
27
|
Архангельск
|
144416
|
0,3%
|
6611189
|
0,5%
|
28
|
Ростов-на-Дону
|
143940
|
-0,9%
|
6917978
|
-1,1%
|
29
|
Набережные Челны
|
143450
|
0,7%
|
7616903
|
1,6%
|
30
|
Омск
|
143153
|
-0,6%
|
7717169
|
-0,7%
|
31
|
Красноярск
|
142034
|
-0,1%
|
8162481
|
-0,1%
|
32
|
Самара
|
137757
|
0,7%
|
8113186
|
2,1%
|
33
|
Калининград
|
137199
|
0,5%
|
7824175
|
0,6%
|
34
|
Новокузнецк
|
137089
|
0,3%
|
7683272
|
1,6%
|
35
|
Кемерово
|
136247
|
0,4%
|
7009251
|
1,0%
|
36
|
Мурманск
|
134063
|
0,2%
|
6713854
|
-0,3%
|
37
|
Тула
|
132006
|
0,4%
|
6770027
|
0,1%
|
38
|
Воронеж
|
130751
|
0,7%
|
6594038
|
0,6%
|
39
|
Волгоград
|
127354
|
1,2%
|
6314239
|
2,7%
|
40
|
Тольятти
|
127176
|
0,3%
|
7296178
|
3,5%
|
41
|
Киров
|
125708
|
1,2%
|
6305207
|
-1,6%
|
42
|
Белгород
|
123953
|
1,3%
|
7024837
|
0,8%
|
43
|
Чебоксары
|
123537
|
0,3%
|
6414019
|
0,5%
|
44
|
Рязань
|
122200
|
0,0%
|
6152074
|
0,1%
|
45
|
Саранск
|
118429
|
-0,1%
|
6698075
|
0,0%
|
46
|
Ижевск
|
117763
|
0,5%
|
5845292
|
-1,0%
|
47
|
Череповец
|
117223
|
1,2%
|
7090733
|
0,8%
|
48
|
Курск
|
116225
|
1,7%
|
5875022
|
4,7%
|
49
|
Иваново
|
115462
|
-0,6%
|
6699456
|
0,0%
|
50
|
Тверь
|
115281
|
0,0%
|
6253961
|
1,1%
|
51
|
Ульяновск
|
115264
|
2,1%
|
5435792
|
1,8%
|
52
|
Калуга
|
112308
|
-0,2%
|
6405807
|
-0,9%
|
53
|
Владимир
|
110036
|
0,7%
|
5698233
|
0,7%
|
54
|
Ярославль
|
108492
|
0,3%
|
5947604
|
-0,1%
|
55
|
Ставрополь
|
107742
|
0,4%
|
6120611
|
-0,6%
|
56
|
Саратов
|
106845
|
-0,1%
|
5817315
|
1,2%
|
57
|
Липецк
|
106096
|
0,3%
|
5909178
|
0,5%
|
58
|
Пенза
|
104443
|
0,2%
|
6037425
|
-0,3%
|
59
|
Брянск
|
101470
|
2,7%
|
5566944
|
1,5%
|
60
|
Смоленск
|
100968
|
1,7%
|
5760240
|
2,2%
|
61
|
Курган
|
100633
|
0,1%
|
5429290
|
-0,9%
|
62
|
Владикавказ
|
100220
|
1,6%
|
6783269
|
0,4%
|
63
|
Вологда
|
98864
|
0,0%
|
5223737
|
-0,1%
|
64
|
Оренбург
|
94694
|
-0,9%
|
4974839
|
-0,8%
|
65
|
Орел
|
94274
|
-2,8%
|
5260615
|
0,3%
|
66
|
Волжский
|
93628
|
0,9%
|
5293225
|
1,3%
|
67
|
Нижний Тагил
|
81533
|
-0,4%
|
4057200
|
-1,1%
|
68
|
Магнитогорск
|
79372
|
0,1%
|
4173298
|
0,5%
|
69
|
Махачкала
|
65234
|
-2,7%
|
3423619
|
-5,9%
|
70
|
Грозный
|
64760
|
-0,8%
|
4247364
|
-0,1%
|
|
Среднее
|
143107
|
0,3%
|
7402190
|
0,2%
Источник: mirkvartir.ru