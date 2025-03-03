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Цены на новостройки падают: Иркутск в числе лидеров по снижению

Цены на новостройки падают в 20 городах.

Последствия дорогой ипотеки все больше сказываются на рынке новостроек. В феврале рост цен оставался положительным, но с каждым месяцем он становится все слабее. Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» предполагают, что в марте можно ожидать уже отрицательных результатов, анализируя ситуацию в 70 крупнейших городах России.

В феврале квадратный метр новостроек подорожал в 46 из 70 исследованных городов, в 20 городах цены упали, а в 4 остались без изменений. Наибольший рост цен наблюдался в Томске (+3,4%), Брянске (+2,7%), Ульяновске (+2,1%), Смоленске (+1,7%) и Курске (+1,7%). Самое значительное снижение произошло в Орле (–2,8%), Махачкале (–2,7%), Краснодаре (–1,9%), Иркутске (–1,5%) и Сургуте (–1,5%).

В Москве стоимость квадратного метра выросла на 0,9%, в Московской области — на 0,1%. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 0,6%, а в Ленинградской области увеличилась на 0,4%.

В среднем по России квадратный метр новостроек подорожал на 0,3% и стал стоить 143 107 рублей.

«Новостройки показывают все меньший прирост цен и дешевеют в большем числе городов. В ноябре 2024 года месячный рост составил 1,2%, в декабре — 2,3%, в январе 2025-го — 0,8%, а в феврале — всего 0,3%. Снижение динамики очевидно. Если в ноябре прошлого года строящееся жилье подешевело в 9 городах, в декабре — в 10, в январе этого года — в 13, то в феврале — уже в 20», — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». «Спрос на покупку квартир сейчас низкий, некоторые покупатели переходят с новостроек на вторичное жилье, а большинство предпочитают держать сбережения на банковских депозитах, ожидая лучших времен».

Цены на новостройки в городах РФ

Город

Цена за

кв. м, руб.

Прирост за февраль

Ср. цена квартиры, руб.

Прирост за февраль

1

Сочи

399152

0,1%

14639637

-1,4%

2

Москва

399042

0,9%

22914342

1,3%

3

Санкт-Петербург

260702

-0,6%

13597691

-0,5%

4

Казань

226240

0,2%

11037255

0,6%

5

Севастополь

212457

1,6%

10620730

1,6%

6

Нижний Новгород

197940

0,8%

9975198

1,1%

7

Московская область

196683

0,1%

10162502

0,0%

8

Владивосток

195198

0,3%

9328864

0,8%

9

Чита

182176

0,9%

8312688

1,0%

10

Якутск

177881

0,5%

9431413

-3,6%

11

Симферополь

168607

-1,2%

8860094

-3,8%

12

Хабаровск

168281

-0,9%

8279013

-0,7%

13

Уфа

167550

-0,2%

7625200

-0,5%

14

Иркутск

166756

-1,5%

8396481

-1,8%

15

Краснодар

162165

-1,9%

8216374

-2,8%

16

Новосибирск

161918

1,2%

8055832

0,6%

17

Екатеринбург

161019

0,6%

7819095

-0,4%

18

Астрахань

158000

0,0%

7410000

0,7%

19

Ленинградская область

157719

0,4%

7239118

0,6%

20

Томск

153363

3,4%

8497123

3,7%

21

Пермь

150707

0,4%

7448273

0,7%

22

Тюмень

148003

0,3%

7450360

-0,4%

23

Челябинск

147488

0,2%

7829874

0,3%

24

Улан-Удэ

147077

-1,3%

6758651

2,4%

25

Сургут

146984

-1,5%

7973460

-4,2%

26

Барнаул

145089

0,9%

7005803

-0,4%

27

Архангельск

144416

0,3%

6611189

0,5%

28

Ростов-на-Дону

143940

-0,9%

6917978

-1,1%

29

Набережные Челны

143450

0,7%

7616903

1,6%

30

Омск

143153

-0,6%

7717169

-0,7%

31

Красноярск

142034

-0,1%

8162481

-0,1%

32

Самара

137757

0,7%

8113186

2,1%

33

Калининград

137199

0,5%

7824175

0,6%

34

Новокузнецк

137089

0,3%

7683272

1,6%

35

Кемерово

136247

0,4%

7009251

1,0%

36

Мурманск

134063

0,2%

6713854

-0,3%

37

Тула

132006

0,4%

6770027

0,1%

38

Воронеж

130751

0,7%

6594038

0,6%

39

Волгоград

127354

1,2%

6314239

2,7%

40

Тольятти

127176

0,3%

7296178

3,5%

41

Киров

125708

1,2%

6305207

-1,6%

42

Белгород

123953

1,3%

7024837

0,8%

43

Чебоксары

123537

0,3%

6414019

0,5%

44

Рязань

122200

0,0%

6152074

0,1%

45

Саранск

118429

-0,1%

6698075

0,0%

46

Ижевск

117763

0,5%

5845292

-1,0%

47

Череповец

117223

1,2%

7090733

0,8%

48

Курск

116225

1,7%

5875022

4,7%

49

Иваново

115462

-0,6%

6699456

0,0%

50

Тверь

115281

0,0%

6253961

1,1%

51

Ульяновск

115264

2,1%

5435792

1,8%

52

Калуга

112308

-0,2%

6405807

-0,9%

53

Владимир

110036

0,7%

5698233

0,7%

54

Ярославль

108492

0,3%

5947604

-0,1%

55

Ставрополь

107742

0,4%

6120611

-0,6%

56

Саратов

106845

-0,1%

5817315

1,2%

57

Липецк

106096

0,3%

5909178

0,5%

58

Пенза

104443

0,2%

6037425

-0,3%

59

Брянск

101470

2,7%

5566944

1,5%

60

Смоленск

100968

1,7%

5760240

2,2%

61

Курган

100633

0,1%

5429290

-0,9%

62

Владикавказ

100220

1,6%

6783269

0,4%

63

Вологда

98864

0,0%

5223737

-0,1%

64

Оренбург

94694

-0,9%

4974839

-0,8%

65

Орел

94274

-2,8%

5260615

0,3%

66

Волжский

93628

0,9%

5293225

1,3%

67

Нижний Тагил

81533

-0,4%

4057200

-1,1%

68

Магнитогорск

79372

0,1%

4173298

0,5%

69

Махачкала

65234

-2,7%

3423619

-5,9%

70

Грозный

64760

-0,8%

4247364

-0,1%

 

 Среднее

143107

0,3%

7402190

0,2%

Источник: mirkvartir.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /


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