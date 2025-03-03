Цены на новостройки падают: Иркутск в числе лидеров по снижению

Цены на новостройки падают в 20 городах.

Последствия дорогой ипотеки все больше сказываются на рынке новостроек. В феврале рост цен оставался положительным, но с каждым месяцем он становится все слабее. Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» предполагают, что в марте можно ожидать уже отрицательных результатов, анализируя ситуацию в 70 крупнейших городах России.

В феврале квадратный метр новостроек подорожал в 46 из 70 исследованных городов, в 20 городах цены упали, а в 4 остались без изменений. Наибольший рост цен наблюдался в Томске (+3,4%), Брянске (+2,7%), Ульяновске (+2,1%), Смоленске (+1,7%) и Курске (+1,7%). Самое значительное снижение произошло в Орле (–2,8%), Махачкале (–2,7%), Краснодаре (–1,9%), Иркутске (–1,5%) и Сургуте (–1,5%).

В Москве стоимость квадратного метра выросла на 0,9%, в Московской области — на 0,1%. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 0,6%, а в Ленинградской области увеличилась на 0,4%.

В среднем по России квадратный метр новостроек подорожал на 0,3% и стал стоить 143 107 рублей.

«Новостройки показывают все меньший прирост цен и дешевеют в большем числе городов. В ноябре 2024 года месячный рост составил 1,2%, в декабре — 2,3%, в январе 2025-го — 0,8%, а в феврале — всего 0,3%. Снижение динамики очевидно. Если в ноябре прошлого года строящееся жилье подешевело в 9 городах, в декабре — в 10, в январе этого года — в 13, то в феврале — уже в 20», — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». «Спрос на покупку квартир сейчас низкий, некоторые покупатели переходят с новостроек на вторичное жилье, а большинство предпочитают держать сбережения на банковских депозитах, ожидая лучших времен».

Цены на новостройки в городах РФ

№ Город Цена за кв. м, руб. Прирост за февраль Ср. цена квартиры, руб. Прирост за февраль 1 Сочи 399152 0,1% 14639637 -1,4% 2 Москва 399042 0,9% 22914342 1,3% 3 Санкт-Петербург 260702 -0,6% 13597691 -0,5% 4 Казань 226240 0,2% 11037255 0,6% 5 Севастополь 212457 1,6% 10620730 1,6% 6 Нижний Новгород 197940 0,8% 9975198 1,1% 7 Московская область 196683 0,1% 10162502 0,0% 8 Владивосток 195198 0,3% 9328864 0,8% 9 Чита 182176 0,9% 8312688 1,0% 10 Якутск 177881 0,5% 9431413 -3,6% 11 Симферополь 168607 -1,2% 8860094 -3,8% 12 Хабаровск 168281 -0,9% 8279013 -0,7% 13 Уфа 167550 -0,2% 7625200 -0,5% 14 Иркутск 166756 -1,5% 8396481 -1,8% 15 Краснодар 162165 -1,9% 8216374 -2,8% 16 Новосибирск 161918 1,2% 8055832 0,6% 17 Екатеринбург 161019 0,6% 7819095 -0,4% 18 Астрахань 158000 0,0% 7410000 0,7% 19 Ленинградская область 157719 0,4% 7239118 0,6% 20 Томск 153363 3,4% 8497123 3,7% 21 Пермь 150707 0,4% 7448273 0,7% 22 Тюмень 148003 0,3% 7450360 -0,4% 23 Челябинск 147488 0,2% 7829874 0,3% 24 Улан-Удэ 147077 -1,3% 6758651 2,4% 25 Сургут 146984 -1,5% 7973460 -4,2% 26 Барнаул 145089 0,9% 7005803 -0,4% 27 Архангельск 144416 0,3% 6611189 0,5% 28 Ростов-на-Дону 143940 -0,9% 6917978 -1,1% 29 Набережные Челны 143450 0,7% 7616903 1,6% 30 Омск 143153 -0,6% 7717169 -0,7% 31 Красноярск 142034 -0,1% 8162481 -0,1% 32 Самара 137757 0,7% 8113186 2,1% 33 Калининград 137199 0,5% 7824175 0,6% 34 Новокузнецк 137089 0,3% 7683272 1,6% 35 Кемерово 136247 0,4% 7009251 1,0% 36 Мурманск 134063 0,2% 6713854 -0,3% 37 Тула 132006 0,4% 6770027 0,1% 38 Воронеж 130751 0,7% 6594038 0,6% 39 Волгоград 127354 1,2% 6314239 2,7% 40 Тольятти 127176 0,3% 7296178 3,5% 41 Киров 125708 1,2% 6305207 -1,6% 42 Белгород 123953 1,3% 7024837 0,8% 43 Чебоксары 123537 0,3% 6414019 0,5% 44 Рязань 122200 0,0% 6152074 0,1% 45 Саранск 118429 -0,1% 6698075 0,0% 46 Ижевск 117763 0,5% 5845292 -1,0% 47 Череповец 117223 1,2% 7090733 0,8% 48 Курск 116225 1,7% 5875022 4,7% 49 Иваново 115462 -0,6% 6699456 0,0% 50 Тверь 115281 0,0% 6253961 1,1% 51 Ульяновск 115264 2,1% 5435792 1,8% 52 Калуга 112308 -0,2% 6405807 -0,9% 53 Владимир 110036 0,7% 5698233 0,7% 54 Ярославль 108492 0,3% 5947604 -0,1% 55 Ставрополь 107742 0,4% 6120611 -0,6% 56 Саратов 106845 -0,1% 5817315 1,2% 57 Липецк 106096 0,3% 5909178 0,5% 58 Пенза 104443 0,2% 6037425 -0,3% 59 Брянск 101470 2,7% 5566944 1,5% 60 Смоленск 100968 1,7% 5760240 2,2% 61 Курган 100633 0,1% 5429290 -0,9% 62 Владикавказ 100220 1,6% 6783269 0,4% 63 Вологда 98864 0,0% 5223737 -0,1% 64 Оренбург 94694 -0,9% 4974839 -0,8% 65 Орел 94274 -2,8% 5260615 0,3% 66 Волжский 93628 0,9% 5293225 1,3% 67 Нижний Тагил 81533 -0,4% 4057200 -1,1% 68 Магнитогорск 79372 0,1% 4173298 0,5% 69 Махачкала 65234 -2,7% 3423619 -5,9% 70 Грозный 64760 -0,8% 4247364 -0,1% Среднее 143107 0,3% 7402190 0,2%

Источник: mirkvartir.ru