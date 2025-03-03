Автомобили подешевели в феврале у трех марок

Во второй половине февраля цены на автомобили изменили три марки: BAIC, Haval и Bestune. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

BAIC

Седан U5 Plus – снижение на 150–280 тыс. руб. (8,8–13,0%).

Кроссовер X35 – снижение на 108–132 тыс. руб. (5,3–6,8%).

Кроссовер X55 – снижение на 236–346 тыс. руб. (8,3–13,6%).

Кроссовер X7 – снижение на 710 тыс. руб. (26,3%).

Внедорожник BJ40 – снижение на 205–225 тыс. руб. (5,2–5,8%).

Кроссовер X75 – разнонаправленные изменения в зависимости от комплектации.

Haval

Модели H5 и H9 (дизельные версии) – снижение на 100 тыс. руб. (2,2–2,4% и 1,8–2,0% соответственно).

Bestune