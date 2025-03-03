Автомобили подешевели в феврале у трех марок

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28 февраля 2025
Во второй половине февраля цены на автомобили изменили три марки: BAIC, Haval и Bestune. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».
BAIC
- Седан U5 Plus – снижение на 150–280 тыс. руб. (8,8–13,0%).
- Кроссовер X35 – снижение на 108–132 тыс. руб. (5,3–6,8%).
- Кроссовер X55 – снижение на 236–346 тыс. руб. (8,3–13,6%).
- Кроссовер X7 – снижение на 710 тыс. руб. (26,3%).
- Внедорожник BJ40 – снижение на 205–225 тыс. руб. (5,2–5,8%).
- Кроссовер X75 – разнонаправленные изменения в зависимости от комплектации.
Haval
- Модели H5 и H9 (дизельные версии) – снижение на 100 тыс. руб. (2,2–2,4% и 1,8–2,0% соответственно).
Bestune
- Кроссовер T77 – снижение на 940 тыс. руб. (31,2–32,8%).