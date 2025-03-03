5 факторов, стоящих за ростом количества карт в Казахстане

Банки Казахстана значительно увеличили выпуск карт Visa и Mastercard в январе 2025 года, что привело к самому высокому приросту карт в обращении с апреля 2023 года, согласно данным РБК.

На 1 февраля 2025 года общее количество выпущенных карт международных платежных систем достигло 56,7 миллионов, увеличившись за месяц на 3,9%. Такой высокий уровень прироста был зафиксирован впервые с апреля 2023 года, когда количество карт за аналогичный период выросло на 4%. Аналогичный прирост — 3,6% — наблюдался также в июне 2022 года, после активизации карточного туризма среди граждан России. Для сравнения, среднемесячное увеличение количества карт в обращении в 2024 году составляло лишь 0,8%, а с начала 2023 года до февраля 2025 года — 1,1%.

Пять причин, почему банки Казахстана нарастили выпуск карт?

1. Рост спроса среди иностранных граждан. Казахстан привлек внимание россиян после ухода Visa и Mastercard из РФ в 2022 году. Граждане России активно открывали счета и получали карты в банках Казахстана для возможности совершать трансакции за границей.



2. Новые регуляторные ограничения. В январе 2025 года было введено ограничение на выпуск карт для нерезидентов — теперь они действуют не дольше 12 месяцев. Чтобы успеть получить карты по старым условиям, иностранные клиенты начали массово оформлять карты заранее.

3. Ухудшение условий для нерезидентов. Помимо сокращения срока действия карт, были также установлены лимиты на количество карт, которые могут открыться нерезидентам в одном банке. Эти меры привели к росту активности перед вступлением изменений в силу.

4. Изменения в банковской политике. Некоторые банки временно прекратили выпуск карт для нерезидентов сразу после введения новых правил, другие же продолжили эмитировать карты по старым правилам до окончания переходного периода.

5. Обеспокоенность потенциальных клиентов. Новость о скором ужесточении требований вызвала панику среди нерезидентов, особенно среди российских граждан, которые рассматривали карты в Казахстане как альтернативный способ доступа к международным платежным системам.