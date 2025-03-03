В фокусе нацпроекта «Семья»: поддержка многодетных и рост рождаемости

Нацпроект «Семья» ставит приоритет на увеличение числа многодетных семей в России, с акцентом на женщин в возрасте 30–39 лет, которые чаще всего решаются на третьего и последующих детей. Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя проект в Госдуме, отметила, что к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей должен составить 0,475. Для всех россиянок этот показатель должен вырасти до 1,593.

Среди ключевых задач проекта — снижение уровня бедности среди многодетных семей до 12% к 2030 году, сообщают "Ведомости". Президент Владимир Путин ранее обозначил эту цель в послании Федеральному собранию, отметив необходимость сокращения бедности более чем вдвое.

Приоритет многодетным семьям будет отдаваться при заключении социального контракта, ими нужно охватить к 2030 г. 6,3% малоимущих семей, следовало из презентации к выступлению главы Минтруда Антона Котякова.

Минтруд также должен обеспечить более 1,5 млн семей льготной ипотекой со ставкой 6% годовых (в Дальневосточном федеральном округе – 5%). Чтобы получить такую ипотеку, в семье должен быть ребенок возрастом до шести лет или имеющий инвалидность либо же двое и более несовершеннолетних детей.