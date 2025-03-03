Скандал в Белом доме: как конфликт с Зеленским влияет на мирные переговоры

Несмотря на провальные переговоры с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп не отказался от идеи скорейшего окончания российско-украинского конфликта. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться к диалогу, когда будет готов к миру. Он подчеркнул, что украинский президент переоценивает свои возможности и что прекращения огня можно добиться «прямо сейчас», сообщают "Ведомости".

Госсекретарь Марко Рубио призвал Зеленского извиниться за провал переговоров, отметив, что агрессивный подход не способствует успеху. Он подчеркнул, что без диалога невозможно привлечь Россию за стол переговоров, в то время как планы Евросоюза заключаются в продолжении конфликта. Рубио также отметил, что один из министров иностранных дел ЕС заявил, что конфликт продлится еще год, после чего Россия ослабнет и попросит о мире.

Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Зеленскому нужно было подписать экономическое соглашение, но он отказался из-за отсутствия гарантий безопасности для Украины.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что без участия США урегулирование конфликта маловероятно. Европейские политики, такие как премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, будут пытаться втянуть США обратно в обсуждение украинских дел.

Трамп отказался от дальнейших переговоров о сделке по украинским редкоземельным металлам, не увидев возможности для быстрой политической победы. Сделка на $500 млрд была раздражителем в отношениях двух президентов, и Зеленский отказался подписывать документ из-за отсутствия достаточных гарантий безопасности.