Какими видами спорта занимаются иркутяне?

Только 24% опрошенных заявили, что не занимаются никаким видом спорта. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Иркутяне активно занимаются спортом, делая зарядку (32%) и занимаясь фитнесом (15%). Плавание привлекает 13%, бег и велоспорт – по 11%. Йога и тяжелая атлетика популярны среди 9% опрошенных, лыжи и волейбол – среди 6%, а футбол – среди 4%. Меньше всего иркутян интересуют хоккей, теннис и конькобежный спорт (по 2%).

Зарядка, фитнес, растяжка и йога популярнее среди женщин, тогда как мужчины чаще выбирают тяжелую атлетику, футбол и единоборства. Молодые иркутяне (до 35 лет) больше увлекаются гимнастикой, велосипедом и бегом, горожане 35–45 лет предпочитают фитнес, плавание и лыжи, а после 45 лет – скандинавскую ходьбу.