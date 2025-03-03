«Слата» планирует продать 1,5 млн цветов к 8 Марта

Сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» представит в этом году широкий выбор цветов в преддверии весеннего праздника. Традиционно тюльпаны станут фаворитами продаж. В этом году цветок приедет из солнечной Армении и от местного поставщика – Горзеленхоза.

– В этом сезоне будет большое разнообразие тюльпанов от местного производителя – Горзеленхоза. В прошлом году, когда приняли решение развивать местных производителей, получили положительный отклик от покупателей. И в этом году поставки увеличили в 2 раза. Производитель выращивает около 45 видов простых и 9 видов пионовидных тюльпанов. Оттенков очень много, начиная с классических желтых, красных, белых и заканчивая пурпурными и прочими, – рассказала Яна Абалымова, руководитель отдела по связям с общественностью торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».

Альтернативное предложение цветка из Армении также будет представлено в магазинах. Продаваться они будут небольшими букетами по 5 штук по 499,99 рубля за букет.

Помимо тюльпанов к празднику в продаже появятся гортензия, орхидея каскадная, новые виды кактуса и весенний цветок – цикламен.

– Стоит отметить, что торговая сеть «Слата» помимо тюльпанов к 8 Марта на постоянной основе продает горшечные цветы. Первым опытом в декабре 2023 года стала продажа живой ели. Оценив продажи, мы увидели высокий спрос среди покупателей и приняли решение продолжить этот опыт. И в феврале, ко дню влюбленных, были привезены горшечные розы. Уже более года цветок удерживает лидерские позиции по товарообороту среди растений, – добавила Яна Абалымова.

В сети представлены также гортензия, хамедорея, микс комнатных растений, цветной кактус, суккулент.