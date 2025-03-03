Передавать информацию об арендаторах жилья в УК и полицию предлагают депутаты

Законодатели задумались о прозрачности аренды после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом пишет газета «Известия».

Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев квартир сообщать в МВД и управляющие компании о сдаче жилья и нанимателях. Это, по их мнению, повысит безопасность в многоквартирных домах и защитит от недобросовестных арендодателей.

Зампред комитета по строительству Светлана Разворотнева обратилась с этой инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину. Она отметила, что неизвестность проживающих создает проблемы, в том числе в аварийных ситуациях, и может угрожать безопасности жильцов. В связи с этим предлагается внести изменения в правила пользования жилыми помещениями.

«Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», – сообщает Иреку Файзуллину депутат.