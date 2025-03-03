ИЖС недостает контроля

Число обманутых россияне выросло до 3 тыс. Сумма ущерба оценивается в 30 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Появилась новая категория пострадавших от недобросовестных застройщиков – на этот раз в сфере ИЖС: на март 2025 года их число превысило 3 тыс. человек, ущерб составил свыше 30 млрд рублей за последние 5 лет. Обманувшие компании исчисляются сотнями.

К концу II квартала 2025 года число пострадавших в ИЖС может достигнуть 5–8 тысяч человек.

Уголовные дела часто затягиваются, а суды, несмотря на выигрыши истцов, редко приводят к возмещению ущерба. Контроль над компаниями в этой области практически отсутствует.

В сферу ИЖС сейчас «каждый второй может зайти с ноги», уверена организатор и руководитель инициативной группы Дарья Елисеева, поясняя, что до последнего времени отсутствовал должный контроль за благонадежностью фирм, занимающихся строительством частных домов.

– Банки тоже сильно постарались для всего этого, – пояснила Дарья. – Потому что 80–90% – это льготники. 70% – программы семейной ипотеки. У нас сработал тумблер на то, что банк выдает кредит только аккредитованным застройщикам, поэтому мы и не думали о возможном обмане.