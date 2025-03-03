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В крипторезерв США могут войти XRP, Solana, Cardano, Биткоин и Эфириум

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал XRP, Solana и Cardano тремя активами, которые войдут в стратегический крипторезерв США. Об этом пишет тематическое зарубежное издание CoinDesk.

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Примечательно, что Трамп изначально не упомянул Биткоин или Эфириум – две крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации – в своем заявлении, но позже уточнил, что резерв будет включать эти активы.

«Криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррумпированных атак администрации Байдена, именно поэтому мой указ о цифровых активах поручил рабочей группе президента двигаться вперед в создании криптографического стратегического резерва, который включает XRP, SOL и ADA», – заявил Трамп. «Я сделаю так, чтобы США стали мировой столицей криптовалют».

Цены на XRP, SOL и ADA резко выросли после заявления Трампа: ADA подорожала на 63%, SOL – на 23%, а XRP – на 32%. Позже Трамп уточнил, что BTC и ETH также будут включены в резерв, что успокоило их сторонников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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