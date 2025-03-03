Новые рекорды фридайвинга поставят на Байкале

Фестиваль «Под лед Байкала» во второй раз пройдет в Листвянке с 16 по 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото из Telegram-канала правительства Иркутской области

В этом году погружаться в ледяную воду Байкала на одном вдохе без использования кислородных баллонов планируют не только российские спортсмены, но и лучшие фридайверы из Хорватии и Турции.

Шайка Эрджюмен (Турция) сразится с Ольгой Маркиной (Россия) за новый рекорд среди женщин по погружению в глубину с задержкой дыхания в моноласте. С 2021 года он принадлежит Ольге и составляет 63,8 метра. Марианна Гиллеспи (Россия) планирует обновить собственный рекорд прошлого года по погружению в глубину по тросу без ласт – 40 метров. Ее соперницей в этой борьбе станет спортсменка из Хорватии Санда Делия.

Фото из Telegram-канала правительства Иркутской области

Впервые в соревнованиях подо льдом примет участие Витомир Маричич – хорватский чемпион и рекордсмен мира. Алексей Молчанов, один из ведущих мировых фридайверов, проведет мастер-классы по восстановлению после нагрузок и поучаствует в соревнованиях.

19 марта планируется установить уникальный рекорд: Екатерина Некрасова попытается проплыть 120 метров подо льдом в ластах и купальнике без гидрокостюма.