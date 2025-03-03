Фестиваль РУСАЛа «На лыжи!» прошел в Шелехове

Несмотря на мороз в эту субботу на лыжне шелеховского стадиона «Металлург» было жарко – 200 шелеховчан приняли участие в традиционных лыжных забегах, которые девятый год подряд проводит в Шелехове Иркутский алюминиевый завод, при поддержки администрации города.

Фото: Алексей Головщиков

Поболеть за лыжников и просто весело провести время собралось более полутысячи горожан. Для гостей работала чайная станция, где они могли согреться горячим чаем и подкрепиться вкусными блинами. Самые активные зрители участвовали в различных конкурсах и состязаниях.

«Мне 75 лет, я занимаюсь лыжами со студенчества. Каждый год я прихожу на эти соревнования, чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением. Спасибо РУСАЛу за такой яркий праздник», – поделился Михаил Ступин, самый старший участник лыжных забегов в Шелехове.

Фото: Алексей Головщиков

Все победители и призеры соревнований получили ценные призы от РУСАЛа, медали и дипломы. Также, отдельными призами отметили самых старших и младших участников фестиваля.

Проект «На лыжи!» реализуется с 2016 года по инициативе РУСАЛа, Эн+ и Федерации лыжных гонок России. Идея развивать лыжные гонки как самый народный и доступный вид спорта принадлежит общественному деятелю Олегу Дерипаске, который и заложил основы проекта «На лыжи!».

Фото: Алексей Головщиков

В 2025 году лыжные фестивали «На лыжи!» прошли в 22 городах России.