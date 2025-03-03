Бизнес в полтора раза чаще стал просить смягчения условий кредитов

Из-за высоких ставок у компаний всё больше проблем с погашением долгов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информбюллетень ЦБ.

К концу 2024 года малый и средний бизнес столкнулся с ростом проблем по погашению кредитов. С октября по декабрь около 56 тыс. компаний подали заявки на реструктуризацию, что на 40% больше, чем в предыдущем квартале.

На 1 января 2025 года задолженность была у 646 тыс. субъектов МСП, и почти каждая десятая малая компания с кредитами запрашивала реструктуризацию.

За 2024 год банки получили около 167 тыс. заявлений, но провели только 44,5 тыс. реструктуризаций на сумму 520 млрд рублей. Объем реструктурированных кредитов составил менее 2% от общего портфеля ссуд юрлицам. Банки неохотно комментируют реструктуризацию, но предоставляют кредитные каникулы до шести месяцев. Рост заявок подтвердили в ЦБ.

«В целом бизнес сохраняет финансовую устойчивость. Мы также внимательно отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса, что, конечно, важно», – подчеркнула председатель Банка России.