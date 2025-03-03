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80% зумеров из Иркутска игнорируют вакансии с окладом по договоренности

В условиях нехватки кадров число таких объявлений резко сократилось. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Большинство представителей поколения Z (80%) игнорируют вакансии с зарплатой по договоренности. Основные причины – желание работодателя узнать ожидания кандидата или скрыть информацию от сотрудников и конкурентов.

76% иркутян негативно воспринимают такие вакансии: 35% откликаются редко, 41% – никогда.

«Молодежь предпочитает ясность на этапе выбора вакансии. Респонденты подчеркнули, что предпочитают конкретные условия оплаты труда. В условиях нехватки кадров большинство работодателей указывают зарплату в объявлениях», – комментируют эксперты.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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