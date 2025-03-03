Эйфория на Мосбирже закончилась: что делать инвесторам?

Эйфория, наблюдавшаяся на российском рынке последние два месяца, закончилась. С декабря индекс Мосбиржи вырос более чем на 40%, а за последний месяц — почти на 10%.

«Сначала главным драйвером мощного роста был декабрьский сюрприз от Центрального банка, когда регулятор не повысил ставку. Затем фокус переключился на геополитику и нескончаемый поток заявлений нового президента США Дональда Трампа. Можно сказать, что сейчас на российском рынке передышка. За эту неделю индекс Мосбиржи снизился на 4%», — подчеркнул эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов.

Какой тактики придерживаться в этих условиях? Эксперт предлагает рассмотреть несколько идей.

«С фундаментальной точки зрения наш рынок по-прежнему привлекателен. Сейчас он торгуется с дисконтом по мультипликатору P/E к историческим средним значениям: 4,3 против 6,1 за последние 10 лет. Не устаём повторять, что долгосрочно акции — один из лучших вариантов для инвестиций. Главное — выбирать их с умом», — отмечает эксперт.

Из долгосрочных историй можно присмотреться к следующим бумагам: привилегированные акции Башнефти, Диасофт и Headhunter. У всех из них, по мнению эксперта БКС, потенциал роста на 12 месяцев больше 70%. Кроме того, можно рассмотреть дивидендные бумаги. В топ-5 входят акции X5 с потенциальной дивидендной доходностью более 30%, а также привилегированные акции Сургутнефтегаза, Татнефти, МТС и Лукойла, дивидендная доходность которых может составить от 13 до 16%.

К фундаментально слабым бумагам эксперт относит Алросу, ММК и Русгидро.

«Ну и конечно, облигации. Пока ставка 21%, можно успеть зафиксировать высокую доходность», — резюмирует эксперт.